برلماني روسي: قرار منع المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" من دخول الولايات المتحدة سيكون تمييزيا

اعتبر رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن قرار منع المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" من دخول الولايات المتحدة، سيكون قرارا تمييزا في حال تطبيقه.

وقال البرلماني الروسي في معرض تعليقه على التقارير الإعلامية حول أن الولايات المتحدة قد تمنع دخول الأجانب المطعمين باللقاحات غير المعتمدة من قبل السلطات الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية، إن واشنطن "ستسير في طريق تمييز اللقاحات بشكل سافر".

وأضاف سلوتسكي أنه "لا يوجد أي أساس لمثل هذه القرارات، وأن فاعلية وأمان لقاح "سبوتنيك V" تم تأكيدهما ليس فقط من قبل الخبراء، بل وباستخدامه".

وأشار سلوتسكي إلى أن هناك "محاولات واضحة" لعرقلة ترخيص لقاح "سبوتنيك V" في منظمة الصحة العالمية، وأن المزايدات السياسية بشأنه لا تزال مستمرة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت بأن الولايات المتحدة تخطط لتخفيف القيود على دخول الأجانب الأراضي الأمريكية، لكن القواعد الجديدة التي من المتوقع تطبيقها اعتبارا من نوفمبر المقبل، لن تشمل المطعمين بلقاح "سبوتنيك V"، إذ أن السلطات الأمريكية تعترف فقط باللقاحات المرخصة من قبلها أو الصحة العالمية.

المصدر: إنترفاكس