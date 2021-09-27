بوتين يمنح الجنسية الروسية لمخرج ألماني ولمحاربة قديمة بالأرجنتين

وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم حول منح الجنسية الروسية لعدد من الأجانب، من ضمنهم هانز يواكيم فراي، مستشار المدير العام لمسرح "بولشوي".

وجاء في الوثيقة: "تمنح الجنسية الروسية للسيد فراي هانز يواكيم، من مواليد ألمانيا بتاريخ 10 يوليو 1965".

هانز يواكيم فراي هو إداري ثقافي ألماني، يعمل كمدير فني لجامعة "سيريوس"- مؤسسة المواهب والنجاح في سوتشي، وكذلك كمستشار للمدير العام لمسرح الدولة الأكاديمي البولشوي في روسيا.

ومنح بوتين، كذلك الجنسية الروسية لماريا كادار المقيمة في الأرجنتين.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة، خلال الحرب الوطنية العظمى، عملت المذكورة وهي في سن 10-15 بمحطة كهرباء توفر الطاقة للمصانع العسكرية في جبال الأورال. ولقاء ذلك حصلت على لقب "من قدامى العمال في فترة الحرب". عاشت كادار في سفيردلوفسك، ثم في كراسنودار، ولاحقا في أوكرانيا. وفي عام 2014، انتقلت للعيش مع أقاربها في بوينس آيرس.

المصدر: نوفوستي