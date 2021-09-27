ترحيل أجنبي من روسيا بعد إدانته بتجنيد إرهابيين إلى سوريا

قالت وزارة الداخلية الروسية، إن الشرطة في إقليم بريموريه، قامت بترحيل أحد الأجانب كان في السجن لمحاولته تجنيد أشخاص في منظمة إرهابية دولية تنشط في سوريا.

وأشارت الوزارة، إلى أن المحكوم عليه من مواليد 1984 – وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى - وكان يقضي عقوبة بموجب مادة "المساعدة في الأنشطة الإرهابية".

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في عام 2017، قام المذكور المعتنق لإيديولوجية للإسلام الراديكالي، بالترويج للأفكار المتطرفة وحاول تجنيد مواطنين آخرين للمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية دولية على أراضي سوريا".

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وذكر البيان، أن عملية الترحيل، تمت بإشراف موظفي مصلحة الهجرة الروسية في مقاطعة أمور.

وأكدت الوزارة، على أن الأجنبي بعد طرده، سيمنع من دخول الأراضي الروسية لمدة 30 عاما.

المصدر: نوفوستي