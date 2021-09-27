قوات الإنزال الجوي الروسية تبدأ مناورات واسعة النطاق في القرم

قالت مديرية الإعلام بوزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، إن قوات الإنزال الجوي الروسية بدأت بتنفيذ مناورات واسعة النطاق في القرم.

ويشارك في هذه التدريبات حوالي ألفي عسكري وأكثر من 100 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة.

وستجري هذه التدريبات، التي تشارك فيها أفواج الهجوم والمدفعية المحمولة جوا، في ميدان الرمي والتدريب "أوبوك" في الجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم، وستستمر ثلاثة أيام.

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وأضاف البيان: "بشكل إجمالي، سيشارك حوالي ألفي عسكري وأكثر من 100 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة من قوات الإنزال الجوي، في هذه التدريبات التكتيكية".

ستبدأ التدريبات، بمسير عسكري محمول للوحدات المشاركة إلى المكان، الذي سيتم تنفيذ المهام فيه.

ولتحقيق ذلك، يتم استخدام المركبات القتالية لقوات الإنزال من طراز BMD-4M وناقلات الجنود المدرعة BTR-MDM " Rakushka "، التي استلمها التشكيل في هذا الصيف.

وتابع البيان: "سيتم خلال التدريبات، تنفيذ فعاليات دفاعية، تتضمن عمليات رمي ناري من مختلف الأسلحة الموجودة مع هذه القوات. وخلال ذلك سيتم استخدام أسلحة وحدات الدفاع الجوي المدفعية – الصاروخية، والمضادة للدبابات وقاذفات اللهب والمدفعية والقناصات".

وخلال الفعالية، سيتدرب المظليون على تنظيم تنفيذ عمليات الدفاع والمناورة في الليل والنهار.

وفي المرحلة الأخيرة من المناورات – سيتم تنفيذ عمليات هجومية لتدمير العدو المفترض بنيران الدبابات، ومدافع المدفعية الذاتية الدفع عيار 120 مم ومدافع الهاوتزر من عيار 122 مم.

وسيتم خلال التدريبات استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك البنادق الآلية من طراز AK-12 والمدافع الرشاشة من طراز "بيتشينغ"

وقاذفات القنابل من طراز RPG-7D والمدافع الرشاشة الثقيلة من طراز "كورد"، وقاذفات اللهب من طراز "شميل" وقاذفات القنابل الآلية وبنادق القنص.

المصدر: نوفوستي