روسيا.. توقف وحدة لتوليد الطاقة في محطة كهروذرية عن العمل

قال المكتب الصحفي لشركة "روس أتوم" المشرفة على تشغيل كل محطات التوليد الذرية الروسية، في بيان، إنه تم إغلاق وحدة الطاقة رقم 4 في محطة كالينينسكايا الكهروذرية.

وذكر البيان، أن توقف وحدة الطاقة هذه الموجودة في مقاطعة تفير شمال موسكو، تم يوم الأحد بشكل آلي. ويتم التحقيق في أسباب ما حدث. وبعد قياس مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها، تبين أنه ضمن الحدود الطبيعية.

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وأضاف البيان: "في الساعة 10.01 من يوم 26 سبتمبر، حصل توقف آلي لوحدة الطاقة الرابعة في محطة كالينينسكايا الكهروذرية. ويجري التحقق من أسباب هذا التوقف التلقائي".

وأكد البيان أن مستوى الإشعاع في محطة الطاقة النووية والمنطقة المحيطة بها، طبيعي.

المصدر: نوفوستي