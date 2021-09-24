ارتفاع عدد الضحايا من متسلقي جبل إلبروس شمال القوقاز إلى خمسة

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن عدد قتلى متسلقي جبل إلبروس، ارتفع إلى خمسة أشخاص وتم إنقاذ 14 شخصا.

وذكرت أن مجموعة من 23 متسلقا، طلبت في وقت سابق المساعدة بسبب تدهور الأحوال الجوية، وكانت على ارتفاع 5400 متر على جبل إلبروس.

وفي وقت لاحق، أوضحت الوزارة أن المجموعة تتكون من 19 شخصا. وأفادت بأنه تم في البداية العثور على ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم - بدون علامات تدل على الحياة، ثم تم العثور على تسعة متسلقين آخرين أحياء.

وأضاف مصدر في الوزارة أنه "خلال عملية البحث والإنقاذ في جبل إلبروس، تم إنقاذ 14 شخصا وإجلاؤهم إلى ساحة ازاو، وتم تسليمهم للأطباء. للأسف، مات خمسة أشخاص من المجموعة".

وأكدت الوزارة، أن فرق الإنقاذ التابعة لها، أنجزت مهمتها بالكامل. وشارك في هذا العمل 69 شخصا، و 16 آلية.

وشددت الوزارة على أن رجال الإنقاذ، عملوا في أصعب الظروف مع مدى رؤية لا يزيد عن متر واحد، وكانت قوة الرياح في المنطقة تعادل 40-70 مترا في الثانية، وترافق ذلك بهطول أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة تصل إلى 20 درجة تحت الصفر. وجرت عمليات البحث على ارتفاع أكثر من 5000 متر.

ويقع جبل إلبروس، في سلسلة جبال القوقاز الغربية في جمهورية قبردينو – بلقاريا الروسية، بالقرب من الحدود مع جورجيا. وقمة إلبروس هي أعلى قمة في جبال القوقاز وفي روسيا وأوروبا، بارتفاع يبلغ 5642 مترا.

المصدر: نوفوستي