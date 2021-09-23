هبوط اضطراري لمروحية "كا 27" بالشرق الأقصى الروسي

أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر في هيئات الطيران الروسية بأن مروحية من نوع "كا 27" أدت "هبوطا اضطراريا قاسيا" في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وقال المصدر لـ"تاس" يوم الخميس: "تلقينا معلومات عن هبوط قاس لمروحية "كا 27" بالقرب من جبل أوسترايا في كامتشاتكا كان على متنها 3 أفراد".

يشار إلى أن المروحية كانت تنفذ تحليقا تدريبيا وبدأت عملية البحث عن المروحية وطاقمها، لكن المرحلة الفعالة ستبدأ بعد الفجر، إذ وقع الحادث ليلا حسب التوقيت المحلي فيما لا يزال مصير طاقمها مجهولا.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المروحية تابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

المصدر: تاس