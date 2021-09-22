 
مباشر
عاجل
الغنوشي: خطوة سعيد الأخيرة إلغاء للدستور ونحن لا نوافق على هذا

روسيا.. توقيف أعضاء خلية متطرفة وسط البلاد للاشتباه بضلوعها في تحريض مهاجرين على الإرهاب (فيديو)

أخبار روسيا

روسيا.. توقيف أعضاء خلية متطرفة وسط البلاد للاشتباه بضلوعها في تحريض مهاجرين على الإرهاب (فيديو)
YouTube / هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
إلقاء القبض على أعضاء خلية متطرفة في مدينة يكاترينبورغ الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcfm

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم الأربعاء توقيف أفراد خلية متطرفة في مدينة يكاترينبورغ وسط روسيا للاشتباه بضلوعها في تحريض مهاجرين على شن هجمات إرهابية.

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و5 عناصر من جماعة إرهابية في عملية داخل موسكو
الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و5 عناصر من جماعة إرهابية في عملية داخل موسكو

وقال مركز الاتصالات العامة بالهيئة في بيان إن "أعضاء المجموعة الإجرامية" وجميعهم من مواطني آسيا الوسطى، "متورطون في الترويج لإيديولوجيا المنظمات الإرهابية الدولية وتحريض العمال المهاجرين على ارتكاب جرائم إرهابية في روسيا".

 وأشار البيان إلى أن جميع أعضاء الخلية تم توقيفهم نتيجة "العمليات التي تم إجراؤها في إطار الملفات القضائية المفتوحة".

 وتابع أن الأدلة المادية التي تمت مصادرتها أثناء عمليات التفتيش أكدت اتصالات أعضاء الخلية مع "قادة الشبكات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط"، دون الكشف عن عدد الموقوفين وتسمية تنظيمهم.

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يعتقل اثنين من أعضاء منظمة إرهابية في سيبيريا
الأمن الروسي يعتقل اثنين من أعضاء منظمة إرهابية في سيبيريا

ونشرت هيئة الأمن الفيدرالي فيديو يظهر عملية إلقاء القبض على عناصر الخلية المتطرفة.

المصدر: "إنترفاكس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا