روسيا.. توقيف أعضاء خلية متطرفة وسط البلاد للاشتباه بضلوعها في تحريض مهاجرين على الإرهاب (فيديو)

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم الأربعاء توقيف أفراد خلية متطرفة في مدينة يكاترينبورغ وسط روسيا للاشتباه بضلوعها في تحريض مهاجرين على شن هجمات إرهابية.

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وقال مركز الاتصالات العامة بالهيئة في بيان إن "أعضاء المجموعة الإجرامية" وجميعهم من مواطني آسيا الوسطى، "متورطون في الترويج لإيديولوجيا المنظمات الإرهابية الدولية وتحريض العمال المهاجرين على ارتكاب جرائم إرهابية في روسيا".

وأشار البيان إلى أن جميع أعضاء الخلية تم توقيفهم نتيجة "العمليات التي تم إجراؤها في إطار الملفات القضائية المفتوحة".

وتابع أن الأدلة المادية التي تمت مصادرتها أثناء عمليات التفتيش أكدت اتصالات أعضاء الخلية مع "قادة الشبكات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط"، دون الكشف عن عدد الموقوفين وتسمية تنظيمهم.

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ونشرت هيئة الأمن الفيدرالي فيديو يظهر عملية إلقاء القبض على عناصر الخلية المتطرفة.

المصدر: "إنترفاكس"