الكرملين: من المؤسف أننا لم نسمع من بايدن أن العلاقات بين دول يجب بناؤها على أساس الاحترام المتبادل

أعرب الكرملين عن أسفه لعدم تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة ألقاها من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء عن أهمية بناء علاقات دولية على أساس الاحترام المتبادل.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال موجز صحفي اليوم الأربعاء: "للأسف لم نسمع تصريحات مفادها أن العلاقات يجب بناؤها على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح الآخر، وعلى أساس المساواة. لكنها مبادئ نتمسك بها نحن".

مع ذلك فقد أشار بيسكوف إلى أن الأهم بالنسبة لموسكو هو أن "بايدن تحدث عن انتهاء الحروب وافتتاح عهد الدبلوماسية، وهو كلام من المشجع سماعه بلا أي شك".

المصدر: "تاس"