بوتين يكرم ضابطي شرطة ساهما في تحييد المسلح الذي أطلق النار في جامعة بيرم

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح وسام الشجاعة إلى الملازم أول شرطة قسطنطين كالينين الذي كان حيّد مطلق النار داخل جامعة بيرم وأوقف المأساة .

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وقال بيان صادر عن الكرملين: "على الشجاعة والجسارة والتفاني في أداء الواجب، يمنح وسام الشجاعة قسطنطين ميخائيلوفيتش كالينين، ملازم أول شرطة".

ونص المرسون أيضا على تكريم ملازم آخر في الشرطة لإسهامه في وقف هذه المأساة، وهو ملازم أول شرطة، فلاديمير ماكاروف، وذلك "للتميز في حماية النظام العام".

وكان طالب فتح النار من بندقية صيد صبيحة يوم 20 سبتمبر في جامعة بيرم الحكومية الوطنية للأبحاث، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

وبرز في هذه المأساة الضابط الشاب قسطنطين كالينين الذي هرع إلى مكان إطلاق النار وواجه المهاجم، وتمكن من تحييده واعتقاله بعد إصابته إثر مقاومة أبداها.

المصدر: iz.ru