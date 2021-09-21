 
مباشر

روسيا: تعرضنا لعدد غير مسبوق من الهجمات السبرانية خلال الانتخابات ونصفها من الولايات المتحدة

أخبار روسيا

روسيا: تعرضنا لعدد غير مسبوق من الهجمات السبرانية خلال الانتخابات ونصفها من الولايات المتحدة
Sputnik Евгений Одиноков
جلسة للجنة المركزية للانتخابات في روسيا خلال انتخابات مجلس الدوما.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbz9

أعلنت سفارة موسكو لدى واشنطن أن روسيا تعرضت لعدد غير مسبوق من الهجمات السيبرانية خلال الانتخابات الأخيرة وجاء نصف هذه العمليات من أراضي الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
حزب
حزب "روسيا الموحدة" يحصل على نحو 50% من الأصوات في انتخابات مجلس الدوما

وقالت السفارة، في بيان عبر "فيسبوك"، الاثنين: "خلال هذه الانتخابات واجهت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا عددا غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية. وتم تسجيل 50% منها من أراضي الولايات المتحدة بالذات".

وأشارت إلى أن هدف الهجمات كان يكمن في تشويه صورة النظام الانتخابي في روسيا، وصرحت: "من المفضل الحصول من الطرف الأمريكي على توضيحات كاملة حول هذا الشأن".

كما شددت السفارة الروسية، تعليقا على ادعاءات وزارة الخارجية الأمريكية بأن الانتخابات كانت "غير حرة وغير شفافة"، على أن التصويت جرى بتوافق تام مع القانون.

وسبق أن رجحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إمكانية فرض عقوبات على الدول التي انطلقت منها هجمات سيبرانية استهدفت النظام الانتخابي الروسي.

المصدر: وكالات

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا