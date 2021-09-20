بوتين يشكر المواطنين الروس على "موقفهم الحياتي النشط" خلال الانتخابات

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن شكره للمواطنين الروس على إبدائهم "موقف مواطنة نشطا" في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وفاز فيها حزب "روسيا الموحدة".

إقرأ المزيد

وقال بوتين، خلال لقاء افتراضي مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا: "أود أن أتوجه بعبارات شكر خاصة إلى مواطني روسيا لأشكركم على موقفكم الحياتي النشط. الإقبال على التصويت كان بنسبة 51% أعلى بكثير من نسبة الإقبال 47% التي تم تسجيلها في الانتخابات السابقة".

وشدد بوتين على أن استقرار وازدهار وتقدم روسيا تتوقف على عمل مجلس الدوما، معتبرا أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية المنتهية تشير إلى أن الناس "يلتزمون بالمسؤولية فيما يخص تشكيل الجهاز التمثيلي الأعلى للسلطة".

وتابع: "آمل كثيرا من نواب مجلس الدوما بدورته الـ8 من مختلف الأحزاب السياسية التي ستدخل تشكيلة الجهاز التمثيلي الأعلى في روسيا، أن يفعلوا كل ما بوسعهم للاستجابة لثقة ناخبيهم".

وجرت في روسيا من 17 إلى 19 سبتمبر انتخابات مجلس الدوما وأجهزة السلطة التشريعية والتنفيذية في عشرات المناطق.

وقد حقق حزب "روسيا الموحدة" الحاكم فوزا في انتخابات مجلس الدوما، حيث حصد نحو 49.8% من الأصوات بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع.

المصدر: وكالات