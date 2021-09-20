طالب من جامعة بيرم الروسية يروي قصته مع مطلق النار

عرض أحد طلبة جامعة بيرم صورة بقايا طلقة خرطوش من الذخيرة التي كانت في بندقية المهاجم الذي أطلق صباح اليوم النار في الجامعة، وقال إنه "أطلق النار على بابي بهذه الطلقة".

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وروى هذا الطالب، ويدعى دميتري، ما واجهه في هذا الهجوم الإرهابي والمأساوي قائلا: "كنت قد خرجت لتوي، وإذا به (القاتل) أمامي مباشرة. أغلقت الباب من الداخل، فأطلق النار عليّ في الباب"، دون أن يصيبه.

وروى طالب آخر ما عاشه أثناء اللحظات الأولى لبداية إطلاق النار، قائلا: "سعمنا طلقات، وعندما التفتنا، وجدنا (مطلق النار) يقف على بعد 20 مترا ومعه بندقية".

وقال الطالب ويدعى بيرم إن المهاجم فتح النار عليه وعلى أصدقائه عند مدخل الجامعة، ما دفعهم إلى الهروب في اتجاهات مختلفة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين أحدهم حالته خطرة.

يشار إلى أن البيانات الأولية تقول إن مطلق النار يدعى تيمور بيكمانسوروف ويبلغ من العمر 18 عاما، وكان قد تحصن في إحدى قاعات المحاضرات في الجامعة، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من اعتقاله.

وكان منفذ الهجوم كتب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، قبل تنفيذ فعلته، عما ينوي القيام به ونشر صورة له وهو يحمل بندقية تركية الصنع.

المصدر: RT