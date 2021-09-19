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الداخلية الروسية: لم نُسجل انتهاكات جسيمة في الانتخابات الجارية

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الداخلية الروسية: لم نُسجل انتهاكات جسيمة في الانتخابات الجارية
Sputnik Evgeny Odinokov
اجتماع للجنة الانتخابات المركزية في روسيا
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أعلن مسؤول في الداخلية الروسية أن الوزارة لم تسجل انتهاكات من شأنها أن تنعكس على نتائج الانتخابات الجارية في البلاد.

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وفي كلمة أثناء اجتماع للجنة الانتخابات المركزية الروسية قال ميخائيل دافيدوف رئيس الإدارة العامة لحماية النظام العام والتنسيق مع السلطات التنفيذية بالوزارة، إن الإدارة لم تسجل حتى الآن "مشكلات تذكر تخص سير الانتخابات أو انتهاكات جسيمة كفيلة بالتأثير على الانتخابات".

وكشف المسؤول الأمني أن الوزارة تلقت منذ بدء عملية التصويت يوم الجمعة الماضي، أكثر من 750 بلاغا تخص سير العملية الانتخابية، مضيفا أن نحو 5,8 ألف بلاغ تلقتها الوزارة منذ بدء الحملة الانتخابية، "وهو رقم يقل مرة ونصف عن الرقم المسجل في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016".

ودخلت روسيا اليوم الأحد في اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي). وبالتزامن معها تجري في البلاد الانتخابات المباشرة لرؤساء 9 أقاليم، بالإضافة إلى انتخابات 39 مجلس نواب محليا.

المصدر: "إنترفاكس"

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