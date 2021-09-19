السفير الروسي: البيت الأبيض تعهد بالتحقيق في حوادث لتدخل واشنطن في الانتخابات الروسية

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن البيت الأبيض طلب من موسكو تقديم معطيات إضافية عن حوادث تدخل في الانتخابات الروسية من قبل الولايات المتحدة.

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وفي تصريحات صحفية قال السفير اليوم الأحد إنه أجرى لقاءات عدة في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، أشار خلالها للجانب الأمريكي إلى عدم قبول هذه التصرفات إزاء الانتخابات الروسية، إضافة إلى قيام وزير مستشار السفارة الروسية بزيارة وزارة الخارجية الأمريكية، حيث قدم للجانب الأمريكي جميع المطالبات الروسية بهذا الصدد.

وأشار الدبلوماسي إلى أن ممثلي البيت الأبيض "طلبوا تقديم مواد إضافية أكثر تفصيلا بهذا الشأن ووعدوا بالتحقيق فيها".

أما حوادث التدخل من قبل موقعي "غوغل" و"تويتر" فذكر أنطونوف أن المسؤولين الأمريكيين ادعوا أن لهذين العملاقين الإعلاميين سياسات خاصة بهما ولا تستطيع الحكومة التأثير عليها.

وفي تطرقه إلى كنه المواد التي قدمها الجانب الروسي إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أشار السفير إلى أن "هناك مواد تنشرها الموارد المختلفة تعرقل بصورة جدية - إن لم نقل إنها تقوض - إمكانيات مواطنينا في تحقيق حقهم الدستوري في أداء واجبهم المدني".

وفي 10 سبتمبر استدعي سفير الولايات المتحدة في موسكو جون ساليفان إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قدم له سيرغي ريابكوف، نائب الوزير الروسي، أدلة تشير إلى انتهاك التشريعات الروسية من قبل "غوغل" و"تويتر" عشية الانتخابات البرلمانية الروسية، وأشار له إلى عدم قبول أي تدخل في شؤون البلاد.

ودخلت روسيا اليوم الأحد في اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي). وبالتزامن معها تجري في البلاد الانتخابات المباشرة لرؤساء 9 أقاليم، بالإضافة إلى انتخابات 39 مجلس نواب محليا.

المصدر: "تاس"