تتارستان: الإدلاء بالتصويت في الانتخابات التشريعية والتطعيم في آن واحد

أفاد نائب وزير الصحة بجمهورية تتارستان الروسية بأن أكثر من 7 آلاف شخص من سكان الجمهورية تلقوا لقاحي إنفلونزا وكورونا في مراكز الاقتراع التي تعمل فيها اكثر من 700 نقطة للتطعيم.

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وتجري في عموم روسيا ابتداء من الجمعة الماضية وحتى مساء اليوم الانتخابات التشريعية. وإضافة إلى انتخابات مجلس الدوما (مجلس النواب) يختار سكان جمهورية تتارستان في هذه الأيام الثلاثة نوابا مجلس الدولة للجمهورية والهيئات التمثيلية للبلديات. وتعمل في أراضي الجمهورية 2810 مراكز اقتراع.

وقال نائب وزير الصحة في تتارستان فلاديسلاف فينيتشينكو أمام الصحفيين: "حتى الآن تلقى أكثر من 6 آلاف شخص لقاحا مضادا للإنفلونزا ونحو ألف شخص لقاحا مضادا لكورونا في مراكز الاقتراع".

وشدد على أن الوزارة لا تنوي تحقيق أي مؤشرات معينة للتطعيم في مراكز الاقتراع، مضيفا أن هذه هي فرصة إضافية لا غير لجعل التطعيم أسهل بالنسبة لسكان الجمهورية.

المصدر: نوفوستي