عمليات التصويت لانتخابات مجلس الدوما خارج روسيا مستمرة

فتحت مراكز الاقتراع في السفارات الروسية بالخارج، أبوابها صباح اليوم الأحد، لاستقبال المواطنين الروس المقيمين هناك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لمجلس الدوما (مجلس النواب).

وأدلى الروس المقيمون خارج البلاد، بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الدوما، حيث تم افتتاح عشرات مراكز الاقتراع هناك.

وأفاد مراسلتنا بأن السفارة الروسية في إسرائيل افتتحت 13 مركز اقتراع، وبدأت العملية الانتخابية منذ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الثامنة مساء.

واستقبلت سفارتي روسيا في كل من دمشق ولبنان المواطنين الروس للإدلاء بأصواتهم، كذلك خصصت البعثة الدبلوماسية الروسية في كابل مركز اقتراع للناخبين الروس.

RT

RT

RT

هذا ومن المقرر أن تنتهي اليوم الأحد، عمليات التصويت لانتخابات مجلس الدوما، والتي كانت قد انطلقت في مختلف الأقاليم الروسية يوم الجمعة الماضي.

المصدر: RT