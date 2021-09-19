اليوم الثالث والأخير من انتخابات مجلس الدوما في روسيا

بدأ في روسيا، اليوم الأحد، اليوم الثالث والأخير للانتخابات التشريعية التي يختار فيها الناخبون الروس نوابا لمجلس الدوما (النواب) و9 رؤساء للمناطق وممثلي 39 برلمانا إقليميا ومحليا.

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ويتنافس على المقاعد في مجلس الدوما الجديد في العام الجاري 14 حزبا.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في روسيا بلغت وفق نتائج اليوم الثاني من الانتخابات، 31,51%، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين فيها عبر الإنترنت.

وحصل سكان 7 مناطق روسية (موسكو، وسيفاستوبل، ومقاطعات: كورسك، ومورمانسك، ونيجني نوفغورود، وياروسلافل، وروستوف) على فرصة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الجارية باستخدام التصويت الإلكتروني، أي عبر الإنترنت.

وسجل للمشاركة في التصويت الإلكتروني أكثر من 2,8 مليون ناخب، فيما تم إدراج أكثر من 2,6 مليون ناخب (وأكثر من مليوني شخص منهم هم سكان موسكو) في القوائم النهائية للمشاركة في التصويت الإلكتروني.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد صوتا في الانتخابات عبر الإنترنت أيضا.

المصدر: نوفوستي