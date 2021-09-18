روسيا.. 3 هجمات على موارد لجنة الانتخابات في اليوم الأول من الاقتراع

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، اليوم السبت، أن ثلاث هجمات إلكترونية من الخارج على مواردها تم تسجيلها في اليوم الأول من التصويت في الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد.

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وأوضح رئيس المركز الفيدرالي الروسي للحوسبة، ألكسندر سوكولتشوك، أن بوابة اللجنة على الإنترنت تعرضت منذ صباح أمس الجمعة لمحاولتي تدمير، دامت الأولى منهما 6 ساعات، والثانية دقيقتين، وكان هدفهما هو جس "نقاط ضعف" في البوابة. أما الهجوم الثالث فقال المسؤول إنه تم شنه مساء الجمعة على شكل حجب الخدمة الموزعة، ودام حوالي دقيقتين وكان قويا نسبيا.

وأشارت اللجنة أن عدد الناخبين في موسكو الذين استخدموا نظام التصويت الإلتروني للإدلاء بأصواتهم تجاوز 1,5 مليون.

وأكدت أمينة المظالم الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، أن المعطيات التي يتلقاها مكتبها بشأن التصويت تشير إلى أن عملية الاقتراع تجري بهدوء.

فيما ذكر مراقبون أن هناك تقارير عن انتهاكات مختلفة أثناء الانتخابات، لكنهم أشاروا إلى أن هذه الحوادث لا يمكنها أن تؤثر على نتائج الاقتراع، أما الشكاوى عن صناديق الاقتراع بـ "أصوات مهربة" أو خرق نظام التصويت المعتمد فهي تحتاج إلى التحقق فيها.

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وانطلقت في روسيا أمس الجمعة عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما (النواب)، بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية والبلدية، والتي تستمر ثلاثة أيام. وقررت السلطات أن بإمكان الناخبين في العاصمة موسكو وكذلك في ستة أقاليم أخرى التصويت إلكترونيا. ويشارك في الانتخابات البرلمانية مرشحون عن 14 حزبا سياسيا.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب في روسيا لمدة 5 سنوات، بناء على النظام الانتخابي المختلط، حيث يتم انتخاب 225 نائبا بناء على قوائم الأحزاب، إضافة إلى انتخاب 225 نائبا آخر على أن يمثل كل منهم دائرة انتخابية واحدة.

المصدر: وكالات روسية