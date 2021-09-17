اختتام اليوم الأول من انتخابات مجلس الدوما والسلطات المحلية في روسيا

اختتم في روسيا مساء الجمعة اليوم الأول من التصويت العام في إطار انتخابات مجلس الدوما، الغرفة السفلى للبرلمان، واقتراع السلطات المحلية البلدية.

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وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها يوم الجمعة في الساعة 08:00 لاستقبال الناخبين المشاركين في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما وقادة السلطات التنفيذية المحلية في 46 منطقة والنواب في المدن والبلديات بكامل أنحاء روسيا.

وبلغت حتى 20:00 من مساء الجمعة نسبة الإقبال العام في كل البلاد، باستثناء التصويت عن بعد، 16.85%.

أما التصويت الإلكتروني فهو ممنوح لنحو 2.6 مليون شخص في 7 مناطق روسية، وفي موسكو لوحدها شارك في العملية 1.1 مليون شخص إضافة إلى 60% من الناخبين عن بعد في المناطق الـ6 الأخرى.

ويستمر التصويت العام حتى الساعة 21:00 بتوقيت موسكو من يوم 19 سبتمبر.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، نيقولاي بولاييف، إن التصويت يجري بطريقة اعتيادية ولم يتم تسجيل عدد كبير من المخالفات.

المصدر: وكالات روسية