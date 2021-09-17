 
مباشر

اختتام اليوم الأول من انتخابات مجلس الدوما والسلطات المحلية في روسيا

أخبار روسيا

اختتام اليوم الأول من انتخابات مجلس الدوما والسلطات المحلية في روسيا
Sputnik Рамиль Ситдиков
جلسة للجنة المركزية للانتخابات في روسيا يوم 17 سبتمبر.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbc9

اختتم في روسيا مساء الجمعة اليوم الأول من التصويت العام في إطار انتخابات مجلس الدوما، الغرفة السفلى للبرلمان، واقتراع السلطات المحلية البلدية.

إقرأ المزيد
بوتين يصوت إلكترونيا في انتخابات مجلس الدوما الروسي
بوتين يصوت إلكترونيا في انتخابات مجلس الدوما الروسي

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها يوم الجمعة في الساعة 08:00 لاستقبال الناخبين المشاركين في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما وقادة السلطات التنفيذية المحلية في 46 منطقة والنواب في المدن والبلديات بكامل أنحاء روسيا.

وبلغت حتى 20:00 من مساء الجمعة نسبة الإقبال العام في كل البلاد، باستثناء التصويت عن بعد، 16.85%.

أما التصويت الإلكتروني فهو ممنوح لنحو 2.6 مليون شخص في 7 مناطق روسية، وفي موسكو لوحدها شارك في العملية 1.1 مليون شخص إضافة إلى 60% من الناخبين عن بعد في المناطق الـ6 الأخرى.

ويستمر التصويت العام حتى الساعة 21:00 بتوقيت موسكو من يوم 19 سبتمبر.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، نيقولاي بولاييف، إن التصويت يجري بطريقة اعتيادية ولم يتم تسجيل عدد كبير من المخالفات.

المصدر: وكالات روسية

  

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا