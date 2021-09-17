رائدا الفضاء الروسيان يصوتان في انتخابات الدوما من المحطة الفضائية الدولية

ذكرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية أن رائدي الفضاء الروسيين أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف صوتا في انتخابات مجلس الدوما الروسي.

وأشارت "روس كوسموس" إلى أن دوبروف أدلى بصوته عبر شخص مخول على الأرض، وهو نائب مدير مركز إعداد رواد الفضاء أوليغ كونونينكو.

Космонавты @novitskiy_iss и Пётр Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации Федерального Собрания восьмого созыва.



✅ Члены российского экипажа МКС отдали свои голоса в первый день голосования: https://t.co/gM69Pb4gHypic.twitter.com/w4zABzcfhX — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 17, 2021

وصوت نوفويتسكي عبر التصويت الإلكتروني عبر موقع mos.ru الرسمي للخدمات الحكومية.

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يذكر أن انتخابات مجلس الدوما الروسي تجري ابتداء من اليوم الجمعة وحتى مساء الأحد 19 سبتمبر.

المصدر: "نوفوستي"