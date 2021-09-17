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رائدا الفضاء الروسيان يصوتان في انتخابات الدوما من المحطة الفضائية الدولية

أخبار روسيا

رائدا الفضاء الروسيان يصوتان في انتخابات الدوما من المحطة الفضائية الدولية
Sputnik YEVGENY ODINOKOV
رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف
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ذكرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية أن رائدي الفضاء الروسيين أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف صوتا في انتخابات مجلس الدوما الروسي.

وأشارت "روس كوسموس" إلى أن دوبروف أدلى بصوته عبر شخص مخول على الأرض، وهو نائب مدير مركز إعداد رواد الفضاء أوليغ كونونينكو.

وصوت نوفويتسكي عبر التصويت الإلكتروني عبر موقع mos.ru الرسمي للخدمات الحكومية.

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يذكر أن انتخابات مجلس الدوما الروسي تجري ابتداء من اليوم الجمعة وحتى مساء الأحد 19 سبتمبر.

المصدر: "نوفوستي"

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