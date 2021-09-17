الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و5 عناصر من جماعة إرهابية في عملية داخل موسكو

نقلت وكالة "تاس" عن مصدر أمني أن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اعتقلت اليوم الجمعة في موسكو قياديين اثنين و5 عناصر من تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" المصنف إرهابيا في روسيا.

وقال المصدر: "حدد واعتقل عناصر أجهزة المخابرات والأمن خلال عمليات التحري في منطقة العاصمة، في إطار القضية الجنائية حول أنشطة تنظيم حزب التحرير الإسلامي، 5 مشاركين وقياديين 2 في خلية إرهابية تابعة له. وتم حبسهم كلهم وفقا لقرار من محكمة في موسكو".

وأوضح المصدر أن الخلية كانت تشمل 7 أشخاص بينهم مواطنون لروسيا وطاجيكستان وقرغيزستان، وقد يواجهون عقوبة السجن تتراوح مدتها من 10 إلى 20 عاما.

المصدر: "تاس"