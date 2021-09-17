رئيس فنلندا يشكر بوتين على تقديم روسيا المساعدة في تنفيذ الإجلاء من أفغانستان

أعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستيو، عن شكره للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مساعدة روسيا في تنفيذ عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين ونينيستيو أجريا اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا حيث بحثا بالتفاصيل "القضايا الملحة في العلاقات الثنائية بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في القطاعات التجاري والاقتصادي والطاقوي والثقافي الإنساني".

وتم خلال الاتصال تأكيد الاهتمام في تطوير الحوار في إطار المجلس الأركتيكي في ظل رئاسة روسيا في هذه المنظمة.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان حيث أعرب نينيستيو" عن شكره على مساعدة روسيا للطرف الفنلندي في تنفيذ عمليات الإجلاء من كابل".

بدوره، أطلع الرئيس الروسي نظيره الفنلندي على الاتفاقات حول الملف الأفغاني التي تم التوصل إليها يومي 16 و17 سبتمبر في دوشنبه خلال دورة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، واجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون.

وتبادل الرئيسان كذلك الآراء حول بعض القضايا الأوروبية، حيث شدد الرئيس الفنلندي في هذا السياق على أهمية تنفيذ المبادرة الخاصة بعقد قمة في هلسنكي عام 2025 بمناسبة الذكرى الـ50 لإجراء الاجتماع حول الأمن والتعاون في أوروبا، بينما أعرب الرئيس الروسي عن دعمه لاتخاذ مثل هذه الخطوات التي تسهم في "إحياء روح هلسنكي".

واتفق الرئيسان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية ومواصلة الحوار النشط على مستويات مختلفة.

المصدر: RT