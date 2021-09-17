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استطلاع: 61% من الروس يؤيدون أنشطة بوتين

أخبار روسيا

استطلاع: 61% من الروس يؤيدون أنشطة بوتين
Sputnik Алексей Дружинин
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاعا أظهر أن 61% من المواطنين الروس يدعمون سياسات رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بينما يثق به 64%.

وجرى الاستطلاع عبر الهاتف من 5 إلى 15 سبتمبر الحالي، وشارك فيه 11.2 ألف شخص تفوق أعمارهم 18 سنة.

وبحسب بيانات المركز، قال 61% من المستطلعين إنهم يؤيدون أنشطة الرئيس الروسي، بينما قال 28.8% أنهم لا يؤيدونها.

وأعرب 64.1% من المشاركين في الاستبيان عن ثقتهم ببوتين، فيما قال 31.4% منهم إنهم لا يثقون به.

المصدر: وكالات

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