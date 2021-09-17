روسيا تسجل 19905 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 19905 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و791 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2537)، تليها مدينة بطرسبورغ (1738)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (837).

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ووفقا للأرقام والبيانات الرسمية ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7.234.425 إصابة، وتعافى منها 6.469.017 شخصا، فيما توفي بسببها 196626 شخصا حتى الآن.

المصدر: RT