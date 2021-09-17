القوات الجو-فضائية الروسية تختبر بنجاح منظومة جديدة مضادة للصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجو-فضائية أطلقت صاروخا في إطار اختبارات الدفاع المضاد للصواريخ، في ميدان التدريب "ساري شاجان" في كازاخستان.

وقالت الوزارة في بيان: "في ميدان ساري - شاجان التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية (بكازاخستان)، نجحت وحدات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجو-فضائية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد من الصواريخ الروسية المضادة للصواريخ".

وصرح قائد وحدة الدفاع المضادة للصواريخ التابعة لقوات الفضاء، اللواء سيرغي غرابتشوك، بأن سلسلة الاختبارات أثبتت خصائص الصاروخ ومواصفاته.

وأضاف أن "الوحدات الجوية أكملت المهمة بنجاح، وتمكنت من إصابة هدف افتراضي بالدقة اللازمة".

وكان القائد العام للقوات الجو-فضائية الروسية، العقيد سيرغي سوروفيكين، قد صرح في يوليو العام الماضي، بإن أنظمة الدفاع الصاروخي لموسكو والمنطقة الصناعية المركزية يتم اختبارها حاليا، وفي المستقبل القريب، ستتلقى القوات الجو-فضائية محطة رادار محدثة متعددة الوظائف وصواريخ للدفاع الجوي محدثة.

المصدر: تاس