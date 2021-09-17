بوريسوف: الإنتاج المتسلسل لطائرة "كش مات" الروسية قد يبدأ في 2025

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن الإنتاج المتسلسل لمقاتلة "سو 75 كش مات" الروسية الحديثة قد يبدأ في العام 2025 أو العام 2026.

وقال بوريسوف في كلمة ألقاها خلال منتدى تيومين للنفط والغاز: "حسبما أذكر، فإن انطلاق تجارب الطيران من المقرر أن يكون في 2023، وبشأن تنظيم الإنتاج التجاري في حال كان هناك طلب... أعتقد أن 2025 أو 2026 هو موعد واقعي".

وأعرب عن أمله بأن يكون هناك طلب لهذه المقاتلة الروسية الحديثة، نظرا لأنها تتميز بالعديد من مواصفات طائرات الجيل الخامس، مشيرا إلى أن الدخول السريع للسوق والسعر المناسب هذا ما سيسمح لها بأن تحتل موقعها في السوق العالمية.

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وبشأن إدراج الطائرة على برنامج التسلح للقوات الجوية الفضائية الروسية، قال بوريسوف أنه سيتم ذلك خلال الفترة المقبلة، للسنوات 2024 – 2033.

وأضاف: "ستدرس إمكانية شرائها في إطار البرنامج الحكومي المقبل للتسلح".

يذكر أن النموذج التجريبي لطائرة "سو 75"، التي أطلق عليها اسم "كش مات" (Checkmate)، تم تقديمه لأول مرة في معرض الطائرات الدولي في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو هذا العام. ويعتقد أنه سيتم تصدير تلك الطائرات إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

المصدر: "نوفوستي"