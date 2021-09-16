إصابة 24 شخصا جراء رذاذ غاز الفلفل في مدرسة روسية

أصيب 24 شخصا بجروح جراء حادث رش رذاذ غاز الفلفل وقع في مدرسة بمدينة محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان بجنوب روسيا.

أفادت مصادر رسمية بأن طالبا في الصف التاسع قام برش رذاذ غاز الفلفل من عبوة عند الاستراحة، مضيفة أنه تم نقل 21 متضررا إلى المستشفى.

من جهتها قالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت قضية جنائية في حادث تسميم الأطفال بالغاز المسيل للدموع في المدرسة.

المصدر: تاس