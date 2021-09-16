الكرملين يكشف عن الأشخاص المصابين بكورونا في محيط بوتين

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المصابين مؤخرا بكورونا في الأوساط المقربة من الرئيس بوتين هم في الأصل ممن يقومون بتأمين عمل الرئيس وحياته، بما في ذلك سلامته.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال بيسكوف: "في الأصل يدور الحديث عمن يشارك في ضمان عمل وحياة رئيس البلاد وسلامته وأمنه. وطبعا أن عددا كبيرا من الناس يشاركون في ذلك. وحقا تمت إصابة عدد منهم بكورونا".

وأضاف أن الاختبار الضروري للرئيس يجرى، وهو يعمل حاليا بنظام عادي، بالرغم من إصابة الناس الذين كانوا حوله بالمرض.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه عبر الفيديو في جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة، اليوم الخميس، أن أسباب قراره حول عزل نفسه تعود إلى إصابة العشرات من الأشخاص المحيطين به بفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي