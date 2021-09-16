مقتل 3 أشخاص بحادث إطلاق نار في مقاطعة فورونيج الروسية

قتل 3 أشخاص، بينهم طفل واحد، جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم في قرية فولتشانسكويه بمقاطعة فورونيج الروسية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أنه قد تم تحديد هوية القاتل، وهو من السكان المحليين. وأضافت أن سبب الحادث يعود إلى خلاف نشأ بينه وبين العائلة المغدورة التي كانت تعيش إلى جانبه. وبسبب هذا الخلاف قام الرجل بهجوم على أفراد الأسرة، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

وبعد ذلك توجه الرجل إلى منطقة مجاورة حيث حاول تنظيم تفجير في مقر الشرطة المحلية، الأمر الذي أدى إلى إصابة رجل شرطة واحد. وتمكن المهاجم من الهروب من مكان الحادث. وتقوم الشرطة المحلية الآن بعملية البحث عنه.

المصدر: وكالات