سفارة إيران في موسكو تتسلم 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

تسلمت سفارة إيران لدى روسيا الاتحادية في موسكو اليوم 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في دفعة كانت الـ11 من نوعها، على أن يتم إرسالها إلى طهران غدا الخميس.

وقالت السفارة الإيرانية في بيان لها إنه "تم تسليم الشحنة الحادية عشرة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v" مكونة من 300 ألف جرعة للسفارة اليوم الأربعاء، على أن يتم إرسالها إلى طهران غدا الخميس".

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وبهذه الدفعة تكون إيران قد تسلمت أكثر من مليون و300 ألف جرعة من اللقاح الروسي.

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة المضاد لكورونا في إيران.



المصدر: "إرنا"