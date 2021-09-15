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الكرملين يوضح حيثيات لقاء بوتين والأسد في الكرملين في ظل كورونا

أخبار روسيا

الكرملين يوضح حيثيات لقاء بوتين والأسد في الكرملين في ظل كورونا
Sputnik Mikhail Klimentyev
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد في الكرملين
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أكد الكرملين أن الاحتياطات المتعلقة بجائحة كورونا تم اتخاذها أثناء تنظيم اللقاء الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره السوري بشار الأسد يوم الاثنين الماضي.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "بالطبع كل الاحتياطات اللازمة تم اتخاذها".

وكان بيسكوف أعلن أمس الثلاثاء أن الرئيس الروسي التقى نظيره السوري قبل أن يقرر الالتزام بنظام العزل الذاتي بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

جاء ذلك بعدما أعلن بوتين الثلاثاء أنه "نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت".

ونفى بيسكوف أن يكون شيء "غير منطقي" في لقاء بوتين مع الأسد في هذه الظروف، مشيرا إلى أنه بعد مخالطته مصابين بكورونا يبقى الرئيس الروسي يتمتع بـ"صحة مطلقة".

 

المصدر: "نوفوستي"

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