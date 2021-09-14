بوتين: عدد الأجسام المضادة لفيروس كورونا عندي لا يزال مرتفعا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن نسبة الأجسام المضادة لفيروس كورونا عنده لا تزال مرتفعة.

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وفي تعليقه على الأسباب التي دفعته لعزل نفسه قال بوتين: "إن نسبة الأجسام المضادة عندي وفقا للبيانات العامة مرتفعة للغاية. لنرى كيف سيبدو عمليا في الحياة الحقيقية".

أعلن الكرملين في وقت سابق من هذا اليوم أن الرئيس بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

المصدر: تاس