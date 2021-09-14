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القضاء الروسي يغرم من جديد تيليغرام وفيسبوك وتويتر بملايين الروبلات

أخبار روسيا

القضاء الروسي يغرم من جديد تيليغرام وفيسبوك وتويتر بملايين الروبلات
Sputnik
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قال المكتب الصحفي لمحكمة منطقة تاغانسكي في موسكو، إن قاضي الصلح في المحكمة، فرض غرامة جديدة على شركة تيليغرام.

وذكر المكتب، أنه تم فرض الغرامة البالغة 9 ملايين روبل، وهو ما يعادل 120 ألف دولار، بسبب رفض الشركة حذف معلومات محظورة.

وأشار المكتب، إلى أن العقوبة فرضت على تيليغرام، وفقا للجزء 2 و الجزء 4 من المادة 13.41 من قانون العقوبات الإدارية الروسي (انتهاك إجراءات تقييد الوصول إلى المعلومات).

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وأضاف المكتب الصحفي، أن قاضي الصلح، فرض أيضا غرامة مالية على شركة تويتر قدرها 5 ملايين روبل، لارتكابها نفس المخالفة.

وخالفت المحكمة كذلك شركة فيسبوك، بغرامة قدرها 21 مليون روبل، وذلك وفقا للجزء 2 و الجزء 4 من المادة 13.41 من قانون العقوبات الإدارية الروسي (انتهاك إجراءات تقييد الوصول إلى المعلومات).

المصدر: نوفوستي

 

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