القضاء الروسي يغرم من جديد تيليغرام وفيسبوك وتويتر بملايين الروبلات

قال المكتب الصحفي لمحكمة منطقة تاغانسكي في موسكو، إن قاضي الصلح في المحكمة، فرض غرامة جديدة على شركة تيليغرام.

وذكر المكتب، أنه تم فرض الغرامة البالغة 9 ملايين روبل، وهو ما يعادل 120 ألف دولار، بسبب رفض الشركة حذف معلومات محظورة.

وأشار المكتب، إلى أن العقوبة فرضت على تيليغرام، وفقا للجزء 2 و الجزء 4 من المادة 13.41 من قانون العقوبات الإدارية الروسي (انتهاك إجراءات تقييد الوصول إلى المعلومات).

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وأضاف المكتب الصحفي، أن قاضي الصلح، فرض أيضا غرامة مالية على شركة تويتر قدرها 5 ملايين روبل، لارتكابها نفس المخالفة.

وخالفت المحكمة كذلك شركة فيسبوك، بغرامة قدرها 21 مليون روبل، وذلك وفقا للجزء 2 و الجزء 4 من المادة 13.41 من قانون العقوبات الإدارية الروسي (انتهاك إجراءات تقييد الوصول إلى المعلومات).

المصدر: نوفوستي