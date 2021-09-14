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وفاة القائد السابق للقوات الروسية في شمال القوقاز

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وفاة القائد السابق للقوات الروسية في شمال القوقاز
Sputnik
القائد السابق للقوات الروسية الموحدة في شمال القوقاز فيكتور كازانتسيف، أرشيف
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توفي اليوم الثلاثاء القائد السابق للقوات الروسية الموحدة في شمال القوقاز فيكتور كازانتسيف الذي كان يحارب الإرهابيين في داغستان والشيشان في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجاري.

وقال متحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لوكالة "نوفوستي": "اعتمادا على ما قاله أقرباء فيكتور غيرمانوفيتش كازانتسيف توفي صباح اليوم في المستشفى بعد مرض طويل".

من جانبه أكد منتدى القادة العسكريين الروسي أن كازانتسيف توفي في الساعة 07:00 من صباح اليوم في مدينة كراسنودار جنوب روسيا.

وكان كازانتسيف يترأس القوات الروسية الموحدة في شمال القوقاز. وفي الفترة ما بين عامي 2000 و2004 كان يحتل منصب المفوض الأول للرئيس الروسي في المنطقة الفدرالية الجنوبية بروسيا.

المصدر: نوفوستي

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