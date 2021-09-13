كاميرات المراقبة تكشف السبب.. توقيف شخص في قضية وفاة شخصين جراء تسممهما بالبطيخ في موسكو

أوقفت أجهزة الأمن الروسية عامل شركة خاصة على ذمة التحقيق في وفاة شخصين تناولا بطيخا مسموما اشترته عائلتهما في محل بقالة بموسكو.

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وقالت يوليا إيفانوفا المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية إن الموقوف البالغ 39 عاما، رش المبيدات الحشرية في المتجر دون مراعات الإجراءات الوقائية، مما أدى إلى تلوث البطيخ بسم المبيدات.

وأضافت أن أجهزة الأمن بالتعاون مع ممثلي هيئة حماية حقوق المستهلك، فحصت جميع محال البقالة في المنطقة وأخذت العينات اللازمة، مشيرة إلى أن الفرضية الرئيسية للحادث هي خرق قواعد إبادة الحشرات في محل البقالة المذكور.

وكانت السلطات أفادت بالعثور على آثار مبيدات حشرية في البطيخ الذي تناولته إحدى العائلات في العاصمة الروسية.

المصدر: "تاس"