روسيا تحيي الذكرى المئوية لميلاد أبرز مصمم للصواريخ المضادة للجو والدبابات

لم يكن الاتحاد السوفيتي أول بلد ابتكر نظاما صاروخيا مضادا للدبابات. لكن مصمما سوفيتيا ابتدع منظومة "ماليوتكا" المضادة للدبابات التي أصبحت أفضل المنظومات في العالم من هذا النوع.

وهو المهندس السوفيتي سيرغي نيبوبيديمي (الذي لا يقهر) وأجبره هذا اللقب على أن يتناسب مع مغزاه. فأثبت ذلك بعد أن اخترع 28 منظومة صاروخية يستخدم بعضها إلى الآن.

ولد يوم 13 سبتمبر عام 1921 في عائلة عامل. وكان جده حدادا وملاكما ولم يخسر نزالا واحدا، لذلك أطلق عليه لقب "الذي لا يقهر" فورثه ابنه وحفيده.

والتحق، سيرغي نيبوبيديمي، عام 1938 بمعهد "باومان" التقني في موسكو حيث درس بكلية الذخائر، ثم عمل بعد إنهاء المعهد طيلة عمره على تصميمها في مكتب "ماشينوسترويني" بمدينة كولومنا بضواحي موسكو.

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دمّر المصريون في حرب تشرين عام 1973 نحو 800 دبابة إسرائيلية باستخدام منظومات"ماليوتكا" التي ابتكرها. ومن أبرز إنجازاته منظومات "ستريلا – 1" و"ستريلا – 2" و"إيغلا" النقالة المضادة للجو.

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والقليلون يعلمون أن منظومة "ستريلا – 2" أسقطت في ربيع عام 1968 برشقة واحدة تضمنت 10 صواريخ 6 طائرات إسرائيلية في منطقة قناة السويس. أما فيتنام فأسقطت فيها "ستريلا – 2" نحو 205 طائرات أمريكية.

وهناك إنجاز آخر لسيرغي نيبوبيديمي وهو اختراع منظومة "خريزانتيما" للصواريخ المضادة للدبابات التي صممها في الثمانينيات مكتب التصاميم في كولومنا تحت إشراف كبير المصممين نيبوبيديمي. وتستخدم تلك المنظومة إلى حد الآن في الجيش الروسي إذ أن توجيه الصواريخ يتحقق في نظام شبه أوتوماتيكي بشعاع الليزر دون الحاجة لرؤية الدبابة.

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وفي عام 2011 تم تطوير تلك المنظومة وتكييفها على مروحية "مي – 28 إم" (صياد الليل) ومدرعة "بي إم بي – 3".

ويصادف يوم 13 سبتمبر الذكرى الـ100 لميلاد هذا المصمم السوفيتي الروسي البارز الذي توفي عام 2014 عن عمر يناهز 93 عاما.

وأقيمت يوم 13 سبتمبر في المجمع التذكاري بمدينة كولومنا بضواحي موسكو مراسم إزاحة الستار عن تمثال المصمم والمخترع البارز، سيرغي نيبوبيديمي والذي تولى إبداعه النحات ميخائيل سيرديوكوف من مدينة كراسنودار.

المصدر:روسيسكايا غازيتا