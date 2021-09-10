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بوتين يعين الفريق أول ألكسندر تشوبريان قائما بأعمال وزير الطوارئ

أخبار روسيا

بوتين يعين الفريق أول ألكسندر تشوبريان قائما بأعمال وزير الطوارئ
Sputnik VLADIMIR PESNYA
نائب وزير الطوارئ الروسي ألكسندر تشوبريان
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين الفريق أول ألكسندر تشوبريان قائما بأعمال وزير الطوارئ الروسي بعد وفاة الوزير يفغيني زينيتشيف.

ويدخل مرسوم الرئيس الروسي حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره اليوم الجمعة.

يذكر أن ألكسندر تشوبريان من مواليد عام 1958، وخدم خلال سنوات طويلة في أجهزة الطوارئ السوفيتية والروسية من بعدها.

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ومنذ عام 2006 عمل تشوبريان نائبا لوزير الطوارئ الروسي، وفي عام 2018 تولى منصب النائب الأول لوزير الطوارئ.

ويأتي تعيينه في أعقاب مصرع الوزير يفغيني زينيتشيف إثر سقوطه من مرتفع خلال إشرافه على تدريبات أجهزة الطوارئ في نوريلسك شمال روسيا.

ووقع الرئيس بوتين مرسوما بمنح زينيتشيف لقب بطل روسيا، حيث لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ شخص سقط من المرتفع فأمسك به في محاولة لإنقاذه، لكنهما سقطا معا ولقيا حتفهما.

المصدر: وكالات

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