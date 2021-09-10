منتدى بحر قزوين الإعلامي الدولي يجمع بين 300 مشارك

بدأ منتدى بحر قزوين الإعلامي اليوم في أستراخان الروسية عمله، وجمع المنتدى بين العديد من المشاركين والخبراء المحترفين من كل مجالات حياة المجتمع.

وضمنهم المدوّنون والصحفيون والطلاب ورجال الأعمال والمسؤولون الحكوميون. انطلق البرنامج الرئيسي للمنتدى على ثلاث منصات للنقاش.

radiovolna.fm

سمحت إحداها، وهي صحافة السفر في العصر الرقمي" للجمهور بمقابلة الخبراء البارزين من أذربيجان وكازاخستان وروسيا. وتبادل الخبراء بأسرارهم في العمل على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أن الإنترنت يتيح في الوقت الراهن الحد الأقصى من الفرص لتطوير السياحة الإقليمية وتعميمها على الشبكة العنكبوتية. وتم كذلك تحديد الموضوعات التي يمكن أن تهم المسافر المحتمل، مثل التاريخ والبيئة والصحة والعلاج والترفيه الريفي.

وعلى منصة " Check-in في الفضاء الإعلامي" دار الحديث حول عمل المدوّن، الذي يكتسب شعبية أكثر فأكثر من عام إلى آخر، كما تم البحث عن فرص للتعاون بين الدول والمناطق المطلة على بحر قزوين ، ويتم كذلك استيعاب مبادئ العمل على شبكتي Tik Tok و Instagram الشهيرتين.

kaspyinfo.ru

والمنصة الأخرى هي "مشاريع تنويرية إعلامية في نظام جديد للاتصالات المعلوماتية" حيث عرضت على الجمهور حجج الخبراء من أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وروسيا، الذين استوضحوا مع المشاركين في المنتدى طرقا لتلاحم الفرق والجماعات ، وما هي المهارات المطلوبة للصحفي العصري، وكيفية الاتصال بممثلي الجمعيات والمنظمات.

عبرت، غالينا بيلوليبسكايا، مديرة إحدى المنصات، ورئيسة قسم نظرية وتاريخ الصحافة في جامعة مقاطعة أستراخان الروسية، عن رأي مفاده بأن منتدى بحر قزوين الإعلامي ليس مجرد مكان لمناقشة الوضع الحالي والتواصل مع الخبراء الدوليين، لكنه أيضا ساحة يمكن أن يشعر عليها الطلاب والصحفيون الشباب بأنهم جزء من الفضاء الإعلامي الجديد لمنطقة بحر قزوين.

المصدر: astrobl.ru