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روسيا تسجل 18.3 ألف إصابة و789 وفاة جديدة بكورونا

أخبار روسيا

روسيا تسجل 18.3 ألف إصابة و789 وفاة جديدة بكورونا
Sputnik
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أعلنت روسيا اليوم الجمعة تسجيل 18341 إصابة و789 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بعدما كانت حصيلة أمس 794 وفاة و18380 إصابة.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 7 ملايين 102625، منها 191165 حالة وفاة.

وتماثل 17121 شخصا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، مما رفع مجموع المتعافين إلى 6 ملايين و357272 شخصا.

وعاد مؤشر الإصابات في العاصمة موسكو للانخفاض مجددا وبلغ 1566 حالة بعد فقزة أمس إلى 1801 حالة، فيما انخفض عدد الوفيات الجديدة من 52 إلى 48.

في المقابل ارتفعت الأرقام في مقاطعة موسكو إلى 585 إصابة و11 وفاة اليوم مقابل 525 إصابة و10 وفيات في إحصائية أمس الخميس.

كما شهدت مدينة بطرسبورغ أيضا ارتفاعا بالمؤشرات الوبائية من 1380 إصابة و27 وفاة أمس إلى 1504 إصابات و32 وفاة اليوم.

المصدر: RT

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