في مشهد مؤثر.. بوتين يلقي نظرة الوداع على وزير ضحى بحياته

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم وداع رئيس وزارة الطوارئ يفغيني زينيتشيف، الذي وافاه الأجل يوم الأربعاء في مدينة نوريلسك.

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ووضع بوتين باقة من الزهور على نعش زير الطوارئ، وألقى نظرة الوداع على الفقيد مرتين، وقدم التعازي لأرملته ونجله.

وكانت وزارة الطوارئ قد أفادت بأن زينيتشيف فارق الحياة أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي في الحالات الطارئة.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة، حيث حاول الوزير زينيتشيف البالغ من العمر 55 عاما، إنقاذ المخرج السينمائي ألكسندر ميلنيك الذي انزلق وسقط في الماء، فاندفع الوزير إلى الماء في محاولة لإنقاذ المخرج، إلا أنه اصطدم بصخرة، ما تسبب في وفاته.

ووصف بوتين وفاة زينيتشيف بأنها خسارة شخصية، ووقع مرسوما بمنحه لقب بطل روسيا، كما بدأ رئيس الدولة اجتماع عمله بدقيقة صمت.

وكان زينيتشيف قد عمل منذ عام 1991 في هيئة الأمن الفدرالية، التي من مهامها حماية كبار المسؤولين في البلاد، وتولى في البداية حراسة رئيس البلاد ثم أصبح مساعدا له، في حين تولى وزارة الطوارئ في عام 2018.

المصدر: نوفوستي