قوات الأمن الروسية تقضي على مسلحين اثنين في إحدى قرى داغستان
Sputnik
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قضت قوات الأمن الروسية صباح اليوم الجمعة على اثنين من المسلحين في إحدى قرى داغستان.
وأفيد بأن الحادثة جرت في محيط قرية تالغي في الصباح الباكر.
وكان فرض في وقت سابق أمس نظام مكافحة الإرهاب في داغستان بنواحي محددة من منطقة بويناكسك، وبنفس المناطق فرضت بعض القيود بما في ذلك التحري عن الهويات الشخصية وتفتيش المركبات.
المصدر: iz.ru
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