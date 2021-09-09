زاخاروفا حول حجب "تويتر" حساب صحفي ترشح للانتخابات التشريعية الروسية: يخافون منه أكثر من ترامب

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قيام "تويتر" بحجب حساب الصحفي الروسي البارز يفغيني بوبوف الذي يخوض حاليا حملة انتخابية للفوز بمقعد في البرلمان الروسي.

جاء ذلك بعدما ذكر بوبوف في وقت سابق اليوم الخميس عبر "تلغرام" أن "تويتر" حجب حسابه بذريعة نشره بيانات (رقم الهاتف والعنوان) مركز استقبال المواطنين التابع له بصفته مرشحا لانتخابات مجلس الدوما في إحدى الدوائر الانتخابية بالعاصمة موسكو.

واعتبر بوبوف، وهو مقدم البرنامج الحواري السياسي "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1"، أن سبب هذا التحرك يعود إلى أن إدارة "تويتر" لا تعجبها "مواقفه النشطة" كمرشح لانتخابات مجلس الدوما.

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وكتبت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "عادة نعتبر هذا بمثابة رقابة وتدخل وما إلى ذلك. ولكن في هذه الحالة، هو أيضا علامة اعتراف. ولأول مرة أرى أن تتم المساواة بين مكانة رئيس الولايات المتحدة ووضع مرشح لعضوية مجلس الدوما الروسي".

وتابعت مخاطبة بوبوف: "الشركاء يخافون منك أكثر من ترامب، رغم أنه كان يتولى منصبه، فيما أنت لا تزال مرشحا لشغل منصب".

وجاء كلام زاخاروفا تذكيرا بقيام "تويتر" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي بحجب حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خشية حدوث مزيد من التحريض على العنف" بعد أحداث اقتحام مناصري ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية.

المصدر: وكالات