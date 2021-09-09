بوتين: روسيا لن تسمح بالتجني على بطولات الشعب السوفيتي

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تسمح أبدا بنسيان والافتراء على البطولة الجماعية للشعب السوفيتي، خلال الحرب الوطنية العظمى.

وأضاف بوتين، خلال جلسة اللجنة التنظيمية "بوبيدا": "لن نسمح بتاتا بنسيان، فما بالك بالتجني على البطولة الجماعية غير المسبوقة لأسلافنا: سواء في ساحات القتال أو في العمق الخلفي، حيث تم أيضا صنع وتحقيق النصر. لا يزال من الصعب حتى الآن استيعاب حجم أهمية هذا العمل الفذ".

ونوه الرئيس بوتين، بأن هذا العام شهد عددا من التواريخ الخالدة الهامة للمجتمع بأسره: الذكرى الثمانين لبداية الحرب الوطنية العظمى والأحداث المأساوية لمراحلها الأولى الأصعب، إلى جانب بداية حصار لينينغراد.

إقرأ المزيد

وقال بوتين: "هذه التواريخ المفصلية المرتبطة بالحرب، هي أيضا جزء من تاريخ عائلتنا الشخصي وهو ما يحدد إلى حد كبير الموقف المقدس المبجل لشعب روسيا تجاه أبطال وتاريخ الحرب الوطنية العظمى. ويحدد صلابتنا في حماية شرف وذكرى المناضلين ضد النازية".

وشدد بوتين على أهمية نقل الحقيقة الكاملة عن النصر العظيم "من جيل إلى جيل".

المصدر: نوفوستي

.