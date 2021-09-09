ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز بمقاطعة موسكو

ارتفعت حصيلة القتلى بانفجار الغاز الذي وقع في مبنى سكني بمدينة نوغينسك في مقاطعة موسكو أمس الأربعاء، إلى 7 أشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر في هيئة الطوارئ.

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وقال مصدر إن رجال الإنقاذ عثروا تحت الأنقاض صباح اليوم على جثتين لشابتين في الـ20 و21 سنة من العمر، كانتا في عداد المفقودين.

وأضاف المصدر أنه لم يتم انتشال الجثتين بعد، نظرا لخطر انهيار أجزاء من المبنى.

وحسب آخر المعلومات، فإن الانفجار الذي ألحق أضرارا بـ24 شقة، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم طفلان، فيما نقل 6 من الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات أنباء روسية