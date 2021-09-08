مجلة بريطانية: موسكو تدخل قائمة أفضل المدن في العالم

نشرت مجلة TimeOut البريطانية قائمة بأفضل المدن في العالم، ضمت العاصمة الروسية موسكو.

ودخلت موسكو القائمة بعد إجراء استطلاع شارك فيه نحو 27 ألف شخص لتحديد المدن "الأفضل" في العالم، حيث احتلت مدن سان فرانسيسكو وأمستردام ومانشستر المراكز الثلاثة الأولى.

كما صنفت موسكو ضمن القائمة باعتبارها "مكانا ديناميكيا به المتاحف والمطاعم الراقية والهندسة المعمارية الحديثة غير العادية".

وأشاد المشاركون في الاستطلاع بالبعد الثقافي للمدينة، على الرغم من عدم وجود "روح المجتمع" فيها بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: TimeOut