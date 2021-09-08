لافروف: على دول العالم أن تضافر جهودها في مكافحة المحاولات لتبرير النازية

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى تضافر الجهود في مواجهة محاولات تبرير النازية.

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وقال لافروف في كلمة ترحيبية وجهها إلى المشاركين في المنتدى الدولي المناهض للفاشية إن "تفعيل الجهود الدولية الرامية إلى وقف هذه التطورات الخطيرة التي تهدد أسس التعايش السلمي بين الدول مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وأعرب الوزير عن أمله في أن يساهم المنتدى مساهمة جسيمة في "صون الحقيقة التاريخية ومواجهة كراهية الأجانب والتعصب العرقي والديني".

كما ذكر لافروف في رسالته أن "التطعيم ضد فيروس النازية"، الذي تلقاها العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، "بدأت قوته في الانخفاض الآن"، مشيرا إلى ظاهرة حرية انتشار الدعاية المعادية لروسيا في أوكرانيا ودول البلطيق، وتنامي نفوذ القوميين المتعصبين هناك، وتدنيس وهدم أنصاب تذكارية لجنود الجيش الأحمر الذين أنقذوا العالم من طاعون النازية.

وتزامن افتتاح المنتدى الدولي المناهض للفاشية في موسكو، مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الفاشية، وجرى تنظيمه بمناسبة مرور 80 عاما على بدء الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا النازية وحلفائها، والذكرى الـ 75 لمحاكمة المجرمين النازيين في مدينة نورنبيرغ الألمانية.

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ويجري المنتدى بمشاركة ممثلين من النمسا وأرمينيا وبيلاروس وبلغاريا وألمانيا وإسرائيل وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وصربيا وسلوفينيا والولايات المتحدة وأوزبكستان وأوكرانيا وفرنسا.

المصدر: "تاس"