انفجار غاز بضواحي موسكو يتسبب في انهيار عدد من الشقق
RT
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تسبب انفجار غاز في مبنى سكني بضواحي موسكو في انهيار ثلاث شققا، فيما تمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفلان.
ويعمل عشرات رجال الإنقاذ في مكان الحادث، فيما فتح مكتب المدعي العام تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار.
هذا لم تتحدث المعلومات الأولية عن سقوط سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار وانهيار عدد من الشقق.
المصدر: نوفوستي
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