توقيف طيارين من شركة "إيروفلوت" عن العمل لرفضهم التطعيم ضد كورونا

قال ميخائيل ديومين، المتحدث باسم شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران، إن ستة طيارين من الشركة أوقفوا عن العمل وأرسلوا في إجازة بدون أجر لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال سابقا إن إجبار المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا أمر غير مقبول، داعيا إلى ضرورة إقناع المترددين بتلقي اللقاح.

وأعرب رئيس الدولة عن اعتقاده بوجوب إقناع المواطنين بضرورة تلقي اللقاح بإلحاح لكن مع احترامهم التام.

وفي وقت سابق عبر بوتين عن اعتقاده بأن التطعيم من كورونا هو الطريق الأفضل لتجاوز الجائحة.

المصدر: RT