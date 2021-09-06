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لافروف يؤكد أهمية وجود آليات لمناقشة الشكاوى المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة

أخبار روسيا

لافروف يؤكد أهمية وجود آليات لمناقشة الشكاوى المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة
Facebook@MIDRussia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة بدأت تفهم أهمية وجود آليات تمكن موسكو وواشنطن من مناقشة مسائل موضع الشكاوى المتبادلة.

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وقال لافروف أثناء زيارته لمدرسة داخلية للبنات تابعة لوزارة الدفاع الروسية، إن هناك ما يشير إلى بدء واشنطن في إدراك وجوب إنشاء "قنوات وآليات نظامية تمكن الطرفين من مناقشة مشكلات موضع القلق المتبادل. ذلك أن لدينا نحن أيضا شكاوى ضد الأمريكيين، ولها - على خلاف شكاواهم ضدنا - أساس من الوقائع".

المصدر: "تاس"

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